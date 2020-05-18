القاموس القرآنى:( كبر) ومشتقاته ( 6) (الكبر) بمعنى الشيخوخة - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : حقائق عن الانسان : 1 ـ في عالم البرزخ خلق الله جل وعلا الأنفس البشرية معا ، انبثقت من نفس واحدة ، قال جل وعلا : ( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ) (98) الانعام ) .
كل نفس فيها ( مستقر ) لمن سبقها من أجداد، وفيها مستودع لمن سيأتى بعدها من أحفاد .
في الدنيا كل نفس تدخل جنينها في الموعد المحدد لها سلفا ، وتخرج من الرحم نفسا ترتدى جسدا ، وتحمل ......
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