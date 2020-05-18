2020/05/18 | 23:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر التجوال شامل خلال أيام العيد في الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 23:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر التجوال شامل خلال أيام العيد في الاقليم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر التجوال شامل خلال أيام العيد في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).