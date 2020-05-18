في كركوك وديالى.. داعش يُسقط جندياً وإحباط محاولة تفجير أبراج للطاقة

2020/05/18 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني ومصدر محلي بسقوط جندي على يد مسلحي داعش، فيما أحبطت قوات الأمن هجوماً لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية يوم الاثنين في كركوك وديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر إرهابية داعشية تعرضت على نقطة تابعة الى الفرقة ١١ بالجيش في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد احد مقاتلي الفرقة ذاتها".

وفي تطور منفصل، أفاد مصدر محلي في ديالى بإحباط محاولة لداعش لتفجير ابراج للطاقة الكهربائية في أطراف ناحية العظيم الواقعة على بعد ٦٠ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الحسد الشعبي والجيش أحبطت محاولة لعناصر داعش للاقتراب من ابراج للطاقة في قرية البو مرعي شمالي العظيم بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية".

وأضاف المصدرأن "قوات الجيش والحشد عالجت الدواعش بإطلاق قنابل المدفعية واجبرتهم على الفرار نحو حدود صلاح الدين"، مؤكدا أن "الموقف تحت السيطرة ".

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