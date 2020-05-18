2020/05/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 3 سنوات أو الغرامة 55 ألف دولار لمن لا يرتدي الكمامة دول عربية تفرض عقوبات قاسية على خارقي تعليمات الوقاية من كورونا عواصم – الزمان شرعت دول عربية بفرض عقوبات تتوزع بين الغرامة المالية والسجن لخارقي تعليمات الوقاية من فايروس كورونا .وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، مكافحة […]

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