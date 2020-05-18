2020/05/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وروحاني يتّفقان على دعم جهود السلام في المنطقة بغداد – الزمان تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسن روحاني الذي هنأ بمناسبتي تشكيل الحكومة وقرب حلول عيد الفطر المبارك.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح وروحاني اكدا خلال اتصال هاتفي تعزيز أمن وسيادة العراق الذي يحظى […]

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