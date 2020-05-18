2020/05/18 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع يحدّد موعد العيد فلكياً ومرجع يعلن الأحد أول أيامه بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال موقع يعنى بالارصاد والانواء الجوية إن تحري هلال شهر شوال وعيد الفطر في الدول العربية سيكون بعد مغيب شمس يوم الجمعة المقبل، لتحديد ما اذا كان السبت متممًا لرمضان، فيما أعلن مكتب المرجع الديني محمد حسين […]

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