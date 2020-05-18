احمد عبد السادة: ما جرى من قناة Mbc هدفه تمرير الاساءات للحشد الشعبي

2020/05/18 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الصحفي احمد عبد السادة، إلى أن لذي جرى من قناة ام بي سي كان متوقعا منذ فترة بان هدفها تمرير الاساءات للحشد الشعبي.وقال عبد السادة في حديث لقناة “العهد” اليوم الاثنين، أن “السعودية تشعر ان داعش مشروعها في العراق وقد أفشلها الحشد الشعبي” مبيناً أن “الموقف الحكومي تجاه إساءة قناة ام بي سي […]

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