الكاظمي يعلق على اطلاق سراح نشطاء في الكوت والديوانية

2020/05/18 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين عن شكره لمجلس القضاء الأعلى، لإطلاق سراح المتظاهرين في مدينتي الديوانية والكوت.وقال الكاظمي في تغريدة بموقع تويتر:"أشكرُ مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعدد آخر من متظاهري الكوت اعتقلوا اليوم".وتابع "أجدّدُ التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، وعلى التزام القوات الامنية والمتظاهرين بحماية التظاهرات، والأملاك العامة والخاصة".

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