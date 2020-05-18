العراق: “الكاظمي” يوعز بتوثيق ضحايا الاحتجاجات ويُؤكّد: تسلّمتُ خزينة شبه خاوية

2020/05/18 | 23:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد قال رئيس #الحكومة_العراقبة، #مصطفى_الكاظمي، إنه أوعز «بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات» وفيما بيّن أن القائمة ستشمل الضحايا «سواءٌ من المحتجين أو قوات الأمن»، أوضح…

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