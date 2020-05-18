بالصور.. أسواق كركوك تنتفس ليلاً لأول مرة منذ آذار

2020/05/18 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دبت الحياة في أسواق مدينة كركوك خلال ساعات الليل مساء الاثنين لأول مرة منذ فرض قيود كورونا في آذار/مارس الماضي.

وفتحت الأسواق أبوبها أمام المتبضعين لشراء حاجيات العيد بعد سماح خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في المحافظة بفتح أبواب المتاجر ساعات الليل من الثامنة مساء لغاية منتصف الليل حتى حلول عيد الفطر.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة المجال أمام المواطنين لشراء حاجيات العيد الذي من المتوقع أن يصادف يوم ٢٤ أيار/مايو الجاري.

وأغلقت الأسواق في كركوك منتصف آذار/مارس الماضي إثر فرض حظر التجوال في عموم العراق للوقاية من فيروس كورونا.

واستمر إغلاق أغلب الأسواق، باستثناء المخابز ومتاجر الأغذية، لغاية 21 نيسان/أبريل الماضي، حيث سمحت السلطات بتجوال السكان وفتح الأسواق خلال ساعات النهار فقط.

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