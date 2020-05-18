2020/05/18 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تصادق على 5 مقترحات بشأن المراحل غير المنتهية واجور المدارس الاهلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصادق على 5 مقترحات بشأن المراحل غير المنتهية واجور المدارس الاهلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصادق على 5 مقترحات بشأن المراحل غير المنتهية واجور المدارس الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).