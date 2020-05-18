مصرف الرافدين ينفي توجيه المالية بإيقاف صرف رواتب الموظفين

2020/05/18 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى مصرف الرافدين، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بايقاف دفع مستحقات ا...





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