مشجعان يتابعان مباراة من شجرة بطول 12 مترًا.. والشرطة الالمانية تتدخل

2020/05/18 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشجعين اثنين بسبب تسلقهما إحدى الأشجار بجوار ملعب "أندر ألتن فورستيري" لمتابعة المواجهة التي جمعت بايرن ميونيخ ويونيون برلين وانتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن: "المشجعين تسلقا شجرة بطول 12 مترًا من أجل مشاهدة المباراة بعد أن حرم فيروس كورونا الجماهير من التواجد في الملاعب ومتابعة اللقاءات، وبالتالي الاكتفاء بمشاهدة منافسات الدوري عن طريق التلفاز فقط، وهو مالم يعجب المشجعان المقبوض عليهما".

وأضافت الصحيفة أن: "المشجعين لم يبق كل منهما لفترة طويلة، إذ كان هناك حوالي 400 من أفراد الشرطة لمعالجة الحالات المشابهة"، مؤكدة أن" الشرطة أنزلتهما وألقت القبض عليهما ليخضعا للتحقيق والتأكد من عدم تكرارهما لهذا الفعل مرة أخرى".

كما بينت الصحيفة أن: "الشرطة قامت أيضًا بتفريق 24 شخصًا من الجماهير قبل المباراة كانوا متواجدين بالقرب من الملعب".

ويتصدر بايرن صاحب اللقب في المواسم السبعة الأخيرة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند الوصيف.





بغداد اليوم - بغداد

اعلن نادي امانة بغداد، الاثنين، استغرابه لقرار الهيأة التطبيعية المكلفة بإدارة مهام اتحاد كرة القدم، والذي يفضي الى تحديد الثالث من الشهر المقبل لانطلاق مباريات الدوري الممتاز.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي فلا

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واصلت اللجنة التطبيعية اجتماعاتها الدورية بمقر الاتحاد عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام المهندس محمد فرحان.

وقررت الهيأة في اجتماع، اليوم الاثنين، تسمية لجنتي المسابقات والقيم.

وقال ري

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قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين (18 أيار 2020)، تحديد الثالث من تموز موعدا افتراضيا لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019_2020.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للتطبيعية، الذي عقد عبر الدائرة الالكترون

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