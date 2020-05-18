2020/05/18 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن نادي امانة بغداد، الاثنين، استغرابه لقرار الهيأة التطبيعية المكلفة بإدارة مهام اتحاد كرة القدم، والذي يفضي الى تحديد الثالث من الشهر المقبل لانطلاق مباريات الدوري الممتاز.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي فلاح مندب المسعودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان: "قرار استئناف مباريات الدوري لم يكن صحيحا وغير مدروس، في ظل تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا، وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن صعوبة التنقل بين المحافظات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومات المحلية خوفا من انتشار الوباء".

واضاف ان: "اغلب اندية الدوري الممتاز اوقفت انشاطاتها الرياضية، بناءً على مقررات خلية الازمة التي منعت بموجبها التجمعات بمختلف اشكالها".

واوضح ان: "نادي امانة بغداد يرى ان سلامة الاجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من الأولويات التي يجب علينا اتباعها والمحافظة على أبنائنا من الفايروس القاتل"، داعيا الهيأة التطبيعية الى" العدول عن قرارها بما ينسجم والوضع الصحي الذي يمر به البلد".

وكانت الهيأة التطبيعية للكرة العراقية قد قررت اليوم الاثنين تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز بمشاركة 15 فريقا.





بغداد اليوم - متابعة

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشجعين اثنين بسبب تسلقهما إحدى الأشجار بجوار ملعب "أندر ألتن فورستيري" لمتابعة المواجهة التي جمعت بايرن ميونيخ ويونيون برلين وانتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، ضمن

بغداد اليوم _ بغداد

واصلت اللجنة التطبيعية اجتماعاتها الدورية بمقر الاتحاد عبر الدائرة الالكترونية، وبحضور الأمين العام المهندس محمد فرحان.

وقررت الهيأة في اجتماع، اليوم الاثنين، تسمية لجنتي المسابقات والقيم.

وقال ري

بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين (18 أيار 2020)، تحديد الثالث من تموز موعدا افتراضيا لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم 2019_2020.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للتطبيعية، الذي عقد عبر الدائرة الالكترون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نادي أمانة بغداد أول المعترضين على انطلاق الدوري الممتاز بداية تموز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نادي أمانة بغداد أول المعترضين على انطلاق الدوري الممتاز بداية تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).