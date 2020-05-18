مصدر طبي لـ”العهد نيوز” : إصابة طبيب بمستشفى الحمدانية بفيروس كورونا

2020/05/18 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، باصابة احد أطباء مستشفى الحمدانية في محافظة نينوى، بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” أن ” احد أطباء مستشفى الحمدانية اصيب بفايروس كورونا وهو قادم من أربيل”.وأضاف “تم عزل المستشفى وفحص جميع الملامسين للطبيب مع فرض حظر عام للتجوال في القضاء ومنع الدخول والخروج منها لغاية يوم الثلاثاء الساعة […]

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