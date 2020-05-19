الاعلام الامني تعلن تعرض نقطة عسكرية لهجوم “داعشي” في كركوك

2020/05/19 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن تعرض نقطة عسكرية لهجوم “داعشي” في كركوك.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “عناصر إرهابية داعشية تعرضت على نقطة تابعة الى الفرقة ١١ بالجيش في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك”.واضافت ان “ذلك ادى الى استشهاد احد مقاتلي الفرقة ذاتها”.

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