قبل توليه منصبه الجديد.. قائد القوات البرية يودع قادة ومقاتلي الحشد الشعبي في الانبار

2020/05/19 | 00:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد قوات البرية اللواء قاسم المحمدي، الاثنين، قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد لتوديع القادة والمقاتلين قبل توليه منصبه الجديد.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان المحمدي زار مقر قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي قبل استلامه مهامه الجديدة قائدا للقوات البرية.وكان اللواء المحمدي قد شغل منصب قائد عمليات الجزيرة والبادية في

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