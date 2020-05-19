2020/05/19 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يطالب بابعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم الشاذين والمثليين في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يطالب بابعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم الشاذين والمثليين في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يطالب بابعاد الاجانب المسؤولين عن رفع علم الشاذين والمثليين في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).