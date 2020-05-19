أخصائي بصحة الرصافة يطمئن بشأن كورونا

2020/05/19 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الدكتور علي الطاهر اخصائي صحة عامة في دائرة الرصافة إلى أننا لم نخرج عن السيطرة في مواجهة فايروس كورونا.وقال الطاهر في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء، أن “تزايد اعداد الإصابات هي بسبب تزايد الفحوص المختبرية” مبيناً أن “الحظر الشامل لم ينجح في العاصمة لذلك تم اللجوء الى الحظر المناطقي”.وبين ان ” الحظر […]

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