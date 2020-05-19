سقوط مدني وإصابة آخر بانفجار في ديالى

2020/05/19 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بسقوط مدني وإصابة آخر مساء الاثنين جراء انفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت على طريق قرية زهرة في أطراف ناحية العبارة ما اسفر عن سقوط مدني وإصابة آخر بجروح".

وأضاف أن "قوات الأمن فرضت طوقا امنيا حول محيط الحادث، وفتحت تحقيقا شاملا لكشف اسبابه وملابساته".

وتعد مناطق حوض الوقف "25 كم شمال شرق بعقوبة" والتي تشمل ناحيتي العبارة وابي صيدا وقراهما من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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