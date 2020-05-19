الديمقراطي يكشف زيارة قريبة لبارزاني إلى بغداد

2020/05/19 | 00:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين، عن زيارة قريبة لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد لمتابعة مسار المفاوضات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، فيما اشار الى ان المفاوضات تسير بشكل طبيعي لحسم الملفات العالقة ومنها تصدير النفط ومستحقات الاقليم.

وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسعود بارزاني سيزور بغداد في الفترة المقبلة لمتابعة مسار المفاوضات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم"، مستبعدا بالوقت ذاته أن "تكون الزيارة قبل العيد".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ليست لديها أي عقدة بشأن تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية وكذلك تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وبالمقابل أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم وفق النسبة العادلة وهي ١٤ % بحسب بيانات وزارة التخطيط".

وتابع بالقول، "يجب أن يكون هناك ممثلين عن الكورد في شركة تسويق النفط العراقية سومو عبر إصلاح هيكلها الإداري".

ولفت الكيكي، الى أن "وفد الإقليم أبلغ الحكومة الاتحادية في المحادثات الاخيرة بينهما بضرورة تحمل مسؤوليتها في موضوع تكلفة الإنتاج والنقل والقروض التي اضطرت حكومة الإقليم اللجوء اليها بعد قطع الموازنة من قبل بغداد منذ عام ٢٠١٤".

وأردف بأن "المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل طبيعي، وهنالك استعداد وجدية من الطرفين في حسم المواضيع العالقة وتعزيز العلاقة الفدرالية وفق الدستور".

وشدد الكيكي على "أهمية سن قانون النفط والغاز و توزيع الثروات وبذلك تكون مستحقات الاقليم وخاصة تعويضات الموظفين بعيدة عن التسييس".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أجرت حكومتي بغداد والإقليم جولتين من المباحثات في العاصمة بغداد وانتهتا بتشكيل لجان فنية لحسم الملفات العالقة بشأن ملفات النفط والميزانية المالية ورواتب موظفي الإقليم.

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