خلال محاكمته في ألمانيا.. ضابط سوري يكشف “حقيقة” عمليات التعذيب في (فرع الخطيب) بدمشق

2020/05/19 | 00:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة فرانس بريس، أن عقيد سابق في الاستخبارات السورية، نفى تعرضه بالضرب والتعذيب لسجناء “فرع الخطيب” التابع للمخابرات العامة للحكومة السورية في #دمشق، خلال محاكمته في ألمانيا.واتهمت النيابة العامة في بداية المحاكمة “أنور…

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