2020/05/19 | 00:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعداوي للمربد: هناك حلول لتغطية الرواتب بينها الاقتراض الداخلي وفائض التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعداوي للمربد: هناك حلول لتغطية الرواتب بينها الاقتراض الداخلي وفائض التقاعد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعداوي للمربد: هناك حلول لتغطية الرواتب بينها الاقتراض الداخلي وفائض التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).