بعد إحراق دراجته..شاب يهدد بإحراق نفسه أمام شرطة محافظة واسط

2020/05/19 | 00:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط هدد شاب بإحراق جسده امام مقر قيادة شرطة محافظة واسط، إثر اكتشافه إتلاف دراجته النارية بعد أيام على مصادرتها.وقال الشاب احمد عبد علي من محافظة واسط، في منشور على صفحته في فيسبوك، ان دراجته الجديدة التي اشتراها قبل شهرين والتي لايزال يدفع اقساط ثمنها، قد تم إحراقها على يد شرطة المحافظة مع عشرات الدراجات الاخرى، رغم انه لم يقم بالتجاوز على اي فرد من افراد الأمن.وهدد عبد علي في منشوره، بإحراق نفسه امام مديرية الشرطة في حال عدم تعويضه بدراجة أخرى، نظراً لأنه لا يمتلك ثمن أخرى.

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