درجال ومحافظ واسط يبحثان آليات تجاوز عقبة نقل الصلاحيات ودعم الأندية

2020/05/19 | 00:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ألتقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في مكتبه، اليوم الاثنين، محافظ واسط محمد جميل المياحي الذي قدم التهنئة والتبريكات لتسلم درجال المنصب الجديد.

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