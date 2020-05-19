فرنسا وألمانيا تقترحان خطة نهوض بـ 500 مليار يورو وسط ترحيب أوروبي

2020/05/19 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬الزمان‭ ‬ اقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الاثنين‭ ‬خطة‭ ‬نهوض‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التداعيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بانكماش‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭.‬فيما‭ ‬رحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬اورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬بـ‮»‬الاقتراح‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬فرنسا‭ ‬والمانيا‮»‬‭ ‬من‭ […]

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