ليبيا:قوات الوفاق تسيطر على قاعدة جوية استراتجية

2020/05/19 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬‮«‬الوطية‮»‬‭ ‬الجوية‭ ‬الواقعة‭ (‬140‭ ‬كلم‭) ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬طرابلس،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬فائز‭ ‬السراج‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نعلن‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬تحرير‭ ‬قاعدة‭ ‬الوطية‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬الميليشيات‭ ‬والمرتزقة‭ […]

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