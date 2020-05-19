2020/05/19 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرابلس- الزمان أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الاثنين سيطرتها على قاعدة «الوطية» الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر. وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في بيان «نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات والمرتزقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا:قوات الوفاق تسيطر على قاعدة جوية استراتجية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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