تصعيد جديد حول سد أثيوبيا والوسيط السوداني يعود بجواب مخيب لآمال مصر

2020/05/19 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ تعقدت‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬توصلت‭ ‬القاهرة‭ ‬برد‭ ‬واضح‭ ‬عبر‭ ‬الوسيط‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬مؤخراً‭ .‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬السودان‭ ‬ابلغ‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬السوداني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬الي‭ ‬اثيوبيا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬الجانب‭ […]

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