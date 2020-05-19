من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع غيث الإماراتي؟

2020/05/19 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخل الشاب الإماراتي المجهول “غيث”، البسمة والسرور في حياة الفنان اللبناني صلاح تيزاني، أحد أيقونات الفن في لبنان والعالم العربي.ففي الحلقة الـ22 من برنامج “قلبي اطمأن”، التقى غيث بتيزاني الذي يبلغ من العمر 92 عاماً، ويعيش أوضاعاً صعبة كونه لا يمتلك ضمان صحي مثل باقي الفنانين من جيله.وقدم غيث لتيزاني ضمان صحي […]

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