الرافدين ينفي توجيه المالية بإيقاف صرف رواتب الموظفين

2020/05/19 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف .وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان” مانشرته بعض وسائل الاعلام عن صدور توجيهات من وكيل وزارة المالية طيف سامي عارية عن الصحة تماما، ولا أساس لها إطلاقًا ولا يوجد مثل هكذا موضوع”.واشار الى ان” توجيه […]

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