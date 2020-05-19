مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

2020/05/19 | 00:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأ الممثل المصري مصطفى خاطر بهجوم غير مسبوق من الشعب الكويتي، بعدما ارتدى حذاءً تتشابه ألوانه مع علم دولة الكويت.ودشن النشطاء هاشتاج #الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر، هاجموا خلاله الفنان الشاب، واتهموه بأنه تعمد فعل ذلك خاصة في الأزمة التي تشهدها الكويت مع بعض الوافدين المصريين العالقين في مراكز الإيواء.وقدم خاطر اعتذاره للشعب الكويتي مؤكداً أنه […]

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