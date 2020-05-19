إعلامية عربية شهيرة تتبرع بكليتها لأحد أفراد أسرتها

2020/05/19 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تبرعت الإعلاميةاالأردنية ديالا الدباس، صباح السبت، باحدى كليتيها، لأحد أفراد أسرتها.وأثنى زملاء الدباس عليها، واصفين عملها بالإنساني النبيل

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