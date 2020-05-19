نبيلة عبيد تُفسد مقلب رامز مجنون رسمي

2020/05/19 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الفنانة المصرية نبيلة عبيد حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمها التريند عبر محرك البحث “غوغل”، وذلك بسبب الحديث عن حلقتها التي صورتها في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، وسط أقاويل حول عرض الحلقة من عدمه.وقال مصدر خاص داخل برنامج “رامز مجنون رسمي”، إن حلقة نبيلة […]

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