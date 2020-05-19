وثيقة.. مطالبة بتدخل عاجل لتجنب

2020/05/19 | 00:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة يوم الاثنين من كارثة بيئية خطيرة قد تلحق بقطاعي الزراعة والنفط في المحافظة في حال انهيار سدة هور الحمار الشرقية، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل.

جاء ذلك في وثيقة صادرة من مدير الموارد المائية في البصرة جمعة شياع موجهة إلى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.

وتفيد الوثيقة بأنه "فيما اذا انهارت سدة نور الحمار الشرقية فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مادية والتي قد تؤدي إلى انغمار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والحقول النفطية والدور السكنية للمواطنين وارتفاع التراكيز الملحية لشط العرب".

وتابعت أن "الأمر ينذر بكارثة بيئية على أهالي البصرة"، مطالباً الجهات المعنية بـ"التدخل الفوري والعاجل لصيانة سدة هور الحمار الشرقية".

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