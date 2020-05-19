نجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للقاح‭ ‬الأمريكي‭ ‬ضد‭ ‬كورونا‭

2020/05/19 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬واشنطن‭:‬فشل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تسبب‭ ‬بخسارة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬ واشنطن‭-‬جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬موديرنا‭ ‬الأميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬معطيات‭ ‬موقتة‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬لقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬عددا‭ ‬محدودا‭ ‬من‭ ‬المتطوّعين‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المختبر‭ ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬الذي‭ ‬أُطلقت‭ ‬عليه‭ […]

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