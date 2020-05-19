2020/05/19 | 01:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن:فشل منظمة الصحة العالمية تسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح واشنطن-جنييف – الزمان أعلنت شركة موديرنا الأميركية الاثنين «معطيات موقتة إيجابية» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، والتي شملت عددا محدودا من المتطوّعين. وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح الذي أُطلقت عليه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح المرحلة الأولى للقاح الأمريكي ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح المرحلة الأولى للقاح الأمريكي ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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