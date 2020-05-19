متى أصبح الطبيب نجماً اعلامياً؟

2020/05/19 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام لولا‭ ‬الجائحة‭ ‬المدمرة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬للاطباء‭ ‬هذا‭ ‬النصيب‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الاعلامي‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬التعاطي‭ ‬الاعلامي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬اخبار‭ ‬واحداث‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ .‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الاعلام‭ ‬محتكراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اصناف‭ ‬مفروضة‭ ‬وهي‭ ‬الاخبار‭ ‬السياسية‭ ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬الفن‭ ‬واخبار‭ ‬الرياضة‭.‬لا‭ ‬تحتل‭ ‬اخبار‭ ‬الجامعات‭ […]

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