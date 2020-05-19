ايران:ردنا حاسم على أمريكا إذا تعرضت لناقلات نفطنا الى فنزويلا

2020/05/19 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ شدد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني،‭ ‬أمير‭ ‬حاتمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬طهران‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬يستهدف‭ ‬أمنها‭ ‬القومي،‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما‭.‬ وأكد‭ ‬حاتمي‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬إفادة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الايراني‭ ‬قائلا‭: ‬“في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المصالح‭ ‬الإيرانية‭ ‬وأمننا‭ ‬القومي‭ ‬سيكون‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معتد‭ ‬سريعا‭ ‬و‭ ‬حازما‭ ‬ومؤلما”‭.‬ ودعت‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ […]

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