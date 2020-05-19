رؤية أخرى للحجر الصحي , - عائشة التاج

2020/05/19 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج لنر الحياة هنا والآن بمرآة أخرى غير تلك التي برمجنا عليها الإعلام وباقي أدوات خلق رأي عام يتناسق مع غايات المتحكمين في عالم الوباء وتداعياته بمختلف درجاتهم ,,,,,واهدافهم بل غاياتهم المركبة والمعقدة ايضا قد لا نختلف بأن أغلب سكان العالم كانوا في حالة من الهستيريا يتراكضون من أجل العمل والسفر ومختلف الأنشطة بطريقة يكون فيها الوقت جد حاسم وتحتل فيها الصحة والراحة والتواصل بين الناس مكانة جد هامشي ......





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