أدوار النّساء في إدارة أزمة الكورونا - هدى بحروني

2020/05/19 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_بحروني أخذت جائحة الكورونا العالم على غفلة فأربكته وأجبرته على إعادة ترتيب أولوياته والتصرّف في إمكانياته ومقدّراته وتحيين استراتيجياته في إدارة الأزمات والاستفادة من كلّ الجهود المبذولة وفق ما يمليه هذا التّرتيب الجديد.



فخاضت الدّول حربها من أجل البقاء مع عدوّ غير مرئيّ.



وهي حرب لا مجال فيها للخلاص الفرديّ بل إنّ الشّعوب، بمختلف درجات تحضّرها، أبدت انضباطا ملحوظا واستعدادا مهمّا للتّضامن الاجتماعيّ وللا ......





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