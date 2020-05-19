شرطة نينوى تلقي القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابي

2020/05/19 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، ان مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابي.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد المتابعة المستمرة والتفتيش والتدقيق تمكنت مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى من القاء القبض على ( اثنين […]

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