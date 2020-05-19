هل جسّد الأردني إياد نصار شخصية المسيح الدجال؟

2020/05/19 | 01:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب ظهور إياد نصار في مسلسل النهاية، حالة من الجدل الواسعة، بعدما أشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل إلى أنه يجسد شخصية “المسيح الدجال”.وسعى إياد نصار، إلى تقديم إجابات حول تلك الأسئلة العديدة، حول الشخصية التي ظهر فيها بمسلسل النهاية.وقال إياد نصار في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم: “الشخصية التي أقدمها ليست […]

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