جلطة تدخل فنانا كويتيا العناية المركزة

2020/05/19 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ابنة الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج، الملقب بـ”شادي الخليج”، عن تعرضه لجلطة في المخ، وتواجده في العناية المركزة.وكتبت ابنة الفنان خلود المفرج عبر حسابها على “تويتر”: “‏دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الآن لعمليه إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.يُذكر أن المفرج فنان كويتي احترف […]

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