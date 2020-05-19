خلافاتٌ علنية بين “مخلوف” والهيئة الناظمة للاتصالات

2020/05/19 | 01:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ مالك شركة سيريتل “رامي مخلوف”، على الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا، بعد ما وصفته بـ (المخادع) عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك.وأكد “مخلوف” من خلال ما نشره على صفحته الرسمية، أن «الشركة قد أبدت…

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