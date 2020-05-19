“نيمار جديد” على رادار ليفربول

2020/05/19 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراقب الفريق الفني في نادي ليفربول الإنجليزي عن كثب، اللاعب الشاب تاليس مانغو، الذي يلعب مع نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، ويطلق عليه البعض “نيمار الجديد”.وعلى الرغم من أن اللاعب تاليس، الذي لا يزال يبلغ من العمر 17 عاما، فقد اكتسب شهرة كبيرة، خصوصا في البرازيل، ولفت أنظار أندية اوروبية كبيرة في الأونة الأخيرة.[…]

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