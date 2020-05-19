سماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/05/19 | 02:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال...





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