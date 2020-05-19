وزير الزراعة وكالة يبحث خطة تسويق الحنطة الخاصة بكردستان

2020/05/19 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الزراعة وكالة مهدي رشيد الحمداني، خطة تسويق محصول الحنطة الخاصة باقليم كردستان.

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