سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

2020/05/19 | 02:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط 3 صواريخ على الأقل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة ا...

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