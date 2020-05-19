الجدل حول -ابن تيمية- مرّة أخرى - رياض حسن محرم

2020/05/19 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم لم أتابع مسلسل "الإختيار" الذى يدورحول شخصية الضابط المصرى "أحمد المنسى"، وبطولاته فى مقاومة فصائل التكفير فى شمال سيناء، واستشهاده دفاعا عن أرض الوطن.ربما ما دفعنى للإنصراف عن مشاهدة هذا المسلسل هو أن تفاصيله وشخوصه ما زالوا أحياء، فالحكم عليهم لن يكون محايدا، بالإضافة الى الاختلاف الحاصل بين مؤيدى ومعارضى النظام الحالى باغتبار العمل من انتاج جهاز المخابرات العسكرية، وانه يأتى فى اطار عملي ......





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