2020/05/19 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ذكرنا في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676207بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوع، أولها الإبهاموهذا ما سنعرضه هنا----اذا انت تكلمت مع شخص ونطق بأمور غير مفهومة لك، سوف تظن بادئ الأمر انك لم تسمعه جيدا، فتطلب منه الإعادة.



فيعيد الأمر عليك وفي نفس الط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطاء القرآن االغوية: 1) الإبهام، أو عندما يتكلم الله صيني - سامي الذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخطاء القرآن االغوية: 1) الإبهام، أو عندما يتكلم الله صيني - سامي الذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).