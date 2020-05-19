العلم هو الحل للوقاية من الفيروسات - محمد زكريا توفيق

2020/05/19 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق قام العالم الألماني ألفريد وايزمان بفحص كل المعلومات التى أمكنه الحصول عليها من تجاربه وتجارب الآخرين، فلم يجد دليلا واحدا يثبت أن الخبرة التى يكتسبها الفرد في حياته، يمكن أن تورث للأولاد.



عنتر ذو الوجه المجروح، رياض القصبجى في فيلم ياسمين، ينجب أطفالا وجوهها سليمة.



أصابع الإسكافي، أو عضلات بطل كمال الأجسام، لن تورث للأبناء.



الكهل عندما ينجب، لا تأتي ذريته بشعر شايب وظهر منحن ونظر ضعيف.



ما ......





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